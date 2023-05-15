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Серебряные призеры Олимпийских игр по тяжелой атлетике Клоков и Заболотная дисквалифицированы из-за допинга

Вице-чемпионы Олимпийских игр Дмитрий Клоков и Наталья Заболотная дисквалифицированы из-за нарушения допинговых правил, сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

Серебряные призеры Олимпийских игр по тяжелой атлетике дисквалифицированы из-за допинга
© Спорт день за днем

Решение дисквалифицировать спортсменов было принято после анализа базы данных LIMS и антидопинговых нарушений в период 2012-2013 годов.

Клоков выступал в категории до 105 кг. Он завоевал серебро ОИ-2008 в Пекине, золото чемпионата мира 2005 года и золото чемпионата Европы 2010 года. 40-летний атлет дисквалифицирован до 11 мая 2027 года.

Заболотная выиграла серебро ОИ-2004 в Афинах в весовой категории до 75 килограммов. Также она трижды стала вице-чемпионкой чемпионата мира и пять раз победила на чемпионате Европы. Дисквалификация 37-летней тяжелоатлетки закончится 6 февраля 2024 года.

На один год и шесть месяцев дисквалифицирован чемпион мира 2013 года Апти Аухадов, на два года – чемпионка мира 2011 года Светлана Царукаева и чемпионка Европы 2012 года Ольга Зубова.

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