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Глава Международной федерации дзюдо: «Участие россиян на ЧМ доказывает, что они в стороне от боевых действий. Отвергая, мы отправляем их на фронт»

Глава Международной федерации дзюдо поддержал участие россиян в соревнованиях.

Глава Международной федерации дзюдо: Отвергая россиян, мы отправляем их на фронт
© Sports.ru

Накануне в Катаре завершился чемпионат мира по дзюдо. Россияне получили допуск в нейтральном статусе.

«Участие российских атлетов в спорте, на мой взгляд, доказывает, что они держатся в стороне от боевых действий.

Они (дзюдоисты) могли бы отправиться туда, но решили остаться в спорте, быть частью нашей спортивной семьи, семьи дзюдо. Именно поэтому мы их приветствуем.

Отвергая их, мы отправляем их на фронт. Наше решение (о допуске к ЧМ – Sports.ru) защищает жизни людей с обеих сторон», – сказал глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

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