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Рапиристку Дериглазову не допустят на международные соревнования

Двукратная олимпийская чемпионка Инна Дериглазова не получит допуск от Международной федерации фехтования (FIE) на международные соревнования из-за наличия у рапиристки офицерского звания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Рапиристку Дериглазову не допустят на международные соревнования
© РИА Новости

«Никаких перспектив по допуску. Конечно не допустят, она офицер Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Мамедов.

Глава ФФР также отметил, что пока FIE не прислала списки спортсменов, которых допустят к соревнованиям по рапире и шпаге.

Напомним, что ранее конгресс FIE принял решение вернуть российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля. Организация пошла на этот шаг после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допускать до стартов не поддержавших спецоперацию атлетов в нейтральном статусе.

После этого Мамедов заявил, что FIE не допустила до чемпионатов ряд лучших российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

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