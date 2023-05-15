Рапиристку Дериглазову не допустят на международные соревнования
Двукратная олимпийская чемпионка Инна Дериглазова не получит допуск от Международной федерации фехтования (FIE) на международные соревнования из-за наличия у рапиристки офицерского звания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.
«Никаких перспектив по допуску. Конечно не допустят, она офицер Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Мамедов.
Глава ФФР также отметил, что пока FIE не прислала списки спортсменов, которых допустят к соревнованиям по рапире и шпаге.
Напомним, что ранее конгресс FIE принял решение вернуть российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля. Организация пошла на этот шаг после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допускать до стартов не поддержавших спецоперацию атлетов в нейтральном статусе.
После этого Мамедов заявил, что FIE не допустила до чемпионатов ряд лучших российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.