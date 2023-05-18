Гимнаст, исключенный за букву Z на форме, готовится к Кубку России

Срок дисквалификации 21-летнего Ивана Куляка , отстраненного от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), подошел к концу, спортсмен в настоящее время продолжает готовиться к августовскому Кубку России. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший тренер сборной России Валентина Родионенко .

"Годичная дисквалификация завершилась, теперь Иван может принимать участие в чемпионатах и Кубках России, - сказала Родионенко. - Куляк не ослабил к себе требований во время отстранения, он продолжает тренироваться с основным составом сборной и готовится вместе со всеми к Кубку России. Однако тренеры продолжают ждать от этого спортсмена большего".

Куляк был наказан за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта 2022 года в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Срок дисквалификации составил 12 месяцев до 17 мая 2023 года, независимо от ситуации с отстранением российских и белорусских гимнастов от международных соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики.