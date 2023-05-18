$80.76+0.7887.57+0.41

Гимнаст Куляк готовится к Кубку России после окончания дисквалификации за букву Z на форме

Срок дисквалификации 21-летнего Ивана Куляка, отстраненного от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), подошел к концу, спортсмен в настоящее время продолжает готовиться к августовскому Кубку России. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Гимнаст, исключенный за букву Z на форме, готовится к Кубку России
© ТАСС

"Годичная дисквалификация завершилась, теперь Иван может принимать участие в чемпионатах и Кубках России, - сказала Родионенко. - Куляк не ослабил к себе требований во время отстранения, он продолжает тренироваться с основным составом сборной и готовится вместе со всеми к Кубку России. Однако тренеры продолжают ждать от этого спортсмена большего".

Куляк был наказан за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта 2022 года в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Срок дисквалификации составил 12 месяцев до 17 мая 2023 года, независимо от ситуации с отстранением российских и белорусских гимнастов от международных соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 28 августа по 3 сентября. Федерация спортивной гимнастики России планирует провести его в Сочи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий