Отбывшую дисквалификацию Лашманову заявили на чемпионат России по спортивной ходьбе

Елена Лашманова , дисквалификация которой за нарушение антидопинговых правил завершилась 8 марта, вошла в заявку команды Мордовии на чемпионат России по спортивной ходьбе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Федерации легкой атлетики Республики Мордовия.

"Лашманова была включена в заявку команды на чемпионат России, - сказал собеседник ТАСС. - Планируется, что она выйдет на старт 20-километровки".

Решение о двухлетней дисквалификации спортсменки было принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Лашмановой вменялось использование "запрещенной субстанции и (или) метода". Аннулированию подлежали результаты, показанные спортсменкой с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года. За этот период легкоатлетка выиграла золото Олимпиады 2012 года в Лондоне и стала чемпионкой мира 2013 года в Москве в спортивной ходьбе на 20 км.