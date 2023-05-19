Финал Континентальной лиги дзюдо перенесли на зиму из-за допуска россиян к стартам

Финал Континентальной лиги дзюдо перенесен с июля на начало зимы в связи с допуском россиян к международным стартам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России (ФДР).

"Российские спортсмены допущены к участию в международных квалификационных стартах, - сказал спортивный директор ФДР Кирилл Денисов . - В связи с этим мы пересмотрели календарь и перенесли финал Континентальной лиги дзюдо на конец года, чтобы болельщики смогли увидеть на московском татами сильнейших атлетов".

29 апреля Международная федерация дзюдо допустила российских дзюдоистов к стартам, в результате чего спортсмены смогли выступить в качестве индивидуальных нейтральных атлетов на чемпионате мира в Дохе. Как ранее сообщил ТАСС старший тренер сборной России олимпийский чемпион Арсен Галстян, в июне команде предстоит выступление на трех международных стартах - в Душанбе с 2 по 4 июня пройдет этап Гран-при, в Астане (16-18 июня) и Улан-Баторе (23-25 июня) состоятся турниры Большого шлема.