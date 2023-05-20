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Российские тяжелоатлеты отказались подписать декларацию для допуска к турнирам

Российские тяжелоатлеты отказались подписать декларацию для допуска к этапу Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе. Об этом сообщается на сайте организации.

Российские тяжелоатлеты отказались подписать декларацию для допуска к турнирам
© Lenta.ru

«Таким образом, российские атлеты и обслуживающий персонал потеряли возможность попасть на предстоящее мероприятие IWF на Кубе», — говорится в заявлении организации.

О допуске россиян на турниры IWF стало известно 12 мая. Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности, а также доказать, что никогда ранее не высказывались в поддержку событий на Украине.

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