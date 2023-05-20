Стало известно содержание отвергнутой российскими тяжелоатлетами декларации

«Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно уведомлю о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты этого заявления», — говорится в пятом пункте документа, попавшего в распоряжение издания.

Ранее 20 мая IWF объявила, что российские тяжелоатлеты отвергли декларацию для допуска к этапу Гран-при на Кубе. Спортсмены отказались подписать документ, поэтому пропустят турнир.

О допуске россиян на соревнования под эгидой IWF стало известно 12 мая. Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности, а также доказать, что никогда ранее не высказывались в поддержку событий на Украине.