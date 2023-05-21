$79.91-0.1386.28-0.22

Бывшая россиянка Варфоломеев выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой

На чемпионате Европы-2023 по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились упражнения с лентой. Чемпионкой Европы стала бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, которая представляет Германию. Серебряные медали достались Еве Брезалиевой (Болгария). Бронза досталась Стиляне Николовой, представляющей также Болгарию.

Бывшая россиянка выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой
© Чемпионат.com

Полная таблица выглядит так:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 32,25.

2. Ева Брезалиева (Болгария) — 31,6.

3. Стилиана Николова (Болгария) — 31,55.

4. Екатерина Веденеева (Словения) — 30,7.

5. Милена Бальдассарри (Италия) — 29,45.

6. Виктория Оноприенко (Украина) — 29,0.

7. Ади Ася Кац (Израиль) — 28,7.

8. Даниэла Мунитц (Израиль) — 28,65.

Напомним, в многоборье групп победу одержала сборная Болгарии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий