Бывшая россиянка выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой

На чемпионате Европы-2023 по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились упражнения с лентой. Чемпионкой Европы стала бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, которая представляет Германию. Серебряные медали достались Еве Брезалиевой (Болгария). Бронза досталась Стиляне Николовой, представляющей также Болгарию.