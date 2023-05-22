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Делегация сборной России прибыла в Чунцин на Российско-китайские молодежные игры

Делегация сборной России прилетела в Чунцин для участия в Российско-китайских молодежных играх. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Делегация сборной России прибыла в Чунцин на Российско-китайские молодежные игры
©  РИА Новости

Российско-китайские молодежные игры проходят в Чунцине с 21 по 27 мая. Церемония открытия состоится 22 мая, участие в мероприятии примет министр спорта РФ Олег Матыцин.

В программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. В состав российской делегации входят 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.

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