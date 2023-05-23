Выяснилось, из-за чего двух российских тхэквондистов не допустили до ЧМ

Олимпийских чемпионов Токио Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили до чемпионата мира по тхэквондо в Баку, поскольку спортсмены не прошли проверку личных аккаунтов в социальных сетях. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.

"Ларина и Храмцова не допустили с первого раза, была дополнительная комиссия, - сказал собеседник агентства. - Она была несколько дней назад. Задавали вопросы про соцсети, почему где-то что-то лайкнули, где-то какие-то комментарии были или фотографии".

Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации с соблюдением рекомендаций Международного олимпийского комитета. Атлеты из этих стран будут соревноваться в нейтральном статусе вне командного зачета. Во вторник Всемирная федерация тхэквондо объявила о допуске на чемпионат мира 23 спортсменов под нейтральным статусом, 14 из которых - россияне. Исполнительный комитет Союза тхэквондо России включал в заявку на участие в чемпионате мира в Баку 16 спортсменов. По информации портала Inside the Games ("Инсайд зе геймс"), двумя спортсменами, которым отказали в допуске к участию в мировом первенстве, стали Храмцов (весовая категория до 80 кг) и Ларин (свыше 80 кг).