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Европейская страна выступила за участие российских спортсменов в турнирах

Правительство Италии одобрило рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских и белорусских спортсменов в турнирах в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Европейская страна выступила за участие российских спортсменов в турнирах
© РИА Новости

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго заявил, что страна выступает за предписания МОК и будет соблюдать их. Он подчеркнул, что позиция страны будет оформлена посредством официальной ноты.

В апреле 2023-го Польша сформировала коалицию из европейских стран для недопуска российских и белорусских спортсменов на турниры. Они планировали выражать протест против их возвращения на международные арены.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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