Власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

«Правительство заняло позицию, которая официально была доведена министром спорта Андреа Абоди после согласования с премьер-министром Джорджей Мелони и министром иностранных дел Антонио Таяни.



Полагаю, что эта позиция будет оформлена посредством официальной ноты», – заявил Малаго журналистам после окончания заседания руководства НОК Италии.