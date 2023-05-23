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Власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

Правительство Италии одобрило рекомендации МОК по допуску россиян к соревнованиям.

Власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов
© Sports.ru

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Джованни Малаго.

«Правительство заняло позицию, которая официально была доведена министром спорта Андреа Абоди после согласования с премьер-министром Джорджей Мелони и министром иностранных дел Антонио Таяни.

Полагаю, что эта позиция будет оформлена посредством официальной ноты», – заявил Малаго журналистам после окончания заседания руководства НОК Италии.

Малаго пояснил, что Рим будет исполнять «все предписания, которые МОК рекомендовал, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных атлетов в предстоящих спортивных соревнованиях, в том числе на территории Италии».

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