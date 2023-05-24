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Во всероссийской федерации надеялись на возвращение яхтсменов к международным стартам

Надежда на возвращение российских спортсменов к международным стартам сохранялась перед заседанием правления Международной федерации парусного спорта (World Sailing). Об этом ТАСС в среду рассказал президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Во всероссийской федерации надеялись на возвращение яхтсменов к международным стартам
© РИА Новости

24 мая пресс-служба World Sailing сообщила, что организация приняла решение продлить отстранение российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

"Надежда на возвращение была, конечно, но понятно, что там у нас основное представительство англосакское, как и спорт в принципе, больше всех против скандинавы, - сказал Джиенбаев. - Альтернатива международным стартам? Мы создали Кубок Содружества, также у нас финалы кубков, сделали календарь, но он внутренний, наша команда только что приехала из Белоруссии, собираемся в августе, к нам приедут белорусы. Поднимаем спорт в Казахстане, Киргизии, Армении, других странах СНГ, там детские турниры. Пытаемся внутренний календарь насытить, насколько это возможно, работаем по развитию других регионов - Иркутск, Байкал, Каспий, но на это нужно время".

"Все равно оценить потери на сегодняшний день невозможно, мы это поймем только тогда, когда приедем туда, то есть именно в соревновательной практике. Две-четыре страны или 20 стран соревнуются - разные вещи. Мы руки не опускаем, создаем внутренний календарь, развиваем другие регионы, в конце концов худа без добра не бывает - благодаря этой ситуации массовость сильно возросла у нас. Те, кто гонялся за рубежом, вернулись в Россию, гонок очень много. Будем надеяться, что это даст толчок развитию, но обидно за ребят, которые готовились и сейчас на пике формы", - добавил Джиенбаев.

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