Во всероссийской федерации надеялись на возвращение яхтсменов к международным стартам

"Надежда на возвращение была, конечно, но понятно, что там у нас основное представительство англосакское, как и спорт в принципе, больше всех против скандинавы, - сказал Джиенбаев. - Альтернатива международным стартам? Мы создали Кубок Содружества, также у нас финалы кубков, сделали календарь, но он внутренний, наша команда только что приехала из Белоруссии, собираемся в августе, к нам приедут белорусы. Поднимаем спорт в Казахстане, Киргизии, Армении, других странах СНГ, там детские турниры. Пытаемся внутренний календарь насытить, насколько это возможно, работаем по развитию других регионов - Иркутск, Байкал, Каспий, но на это нужно время".