Российских фехтовальщиков допустят на чемпионат мира в Италии

Правительство Италии позволит российским фехтовальщикам принять участие в чемпионате мира-2023. Слова президента Национального олимпийского комитета Италии и члена Международного олимпийского комитета (МОК) Джованни Малаго приводит OA Sport.

«Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов к участию в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве на территории Италии», — заявил он.

В том числе, это касается чемпионата мира по фехтованию, который пройдет в Милане с 22 по 30 июля.

Ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что отечественные спортсмены не будут выступать на международных турнирах.

«Мы не собираемся делить нашу команду», — объяснил он.