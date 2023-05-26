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Олимпийская чемпионка Позднякова уступила в 1/8 финала турнира "Московская сабля"

Обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр в Токио саблистка София Позднякова уступила Алине Михайловой в 1/8 финала международных соревнований "Московская сабля".

Олимпийская чемпионка Позднякова проиграла на турнире "Московская сабля"
© РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу Михайловой. Финалы среди женщин пройдут позднее в пятницу. Турнир завершится 28 мая.

Поздняковой 25 лет, она также является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.

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