Олимпийская чемпионка Позднякова проиграла на турнире "Московская сабля"

Обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр в Токио саблистка София Позднякова уступила Алине Михайловой в 1/8 финала международных соревнований "Московская сабля".

Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу Михайловой. Финалы среди женщин пройдут позднее в пятницу. Турнир завершится 28 мая.

Поздняковой 25 лет, она также является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.