UCI отстранил паралимпийца Обыденнова от турниров за поддержку СВО

«Настоящим письмом уведомляем вас, что в связи с вышеупомянутыми сообщениями вы не отвечаете требованиям нейтральности в соответствии со статьей 6 и приложением 1 к Специальным правилам. Следовательно, с 1 июня 2023 года вы не имеете права принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI», — говорится в тексте.