UCI отстранил паралимпийца Обыденнова от турниров за поддержку СВО
Международный союз велосипедистов запретил трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову участвовать в соревнованиях. Об этом «РИА Новости» сообщил главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.
«Обыденнова не допускают на международные гонки», — сказал он.
Согласно письму UCI причиной такого решения стали публикации в соцсетях спортсмена, которые в союзе расценили как поддержку СВО.
«Настоящим письмом уведомляем вас, что в связи с вышеупомянутыми сообщениями вы не отвечаете требованиям нейтральности в соответствии со статьей 6 и приложением 1 к Специальным правилам. Следовательно, с 1 июня 2023 года вы не имеете права принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI», — говорится в тексте.
Напомним, что Обыденнов является трехкратным чемпионом мира по паравелоспорту.