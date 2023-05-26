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UCI отстранил паралимпийца Обыденнова от турниров за поддержку СВО

Международный союз велосипедистов запретил трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову участвовать в соревнованиях. Об этом «РИА Новости» сообщил главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.

UCI отстранил паралимпийца Обыденнова от турниров за поддержку СВО
© РИА Новости

«Обыденнова не допускают на международные гонки», — сказал он.

Согласно письму UCI причиной такого решения стали публикации в соцсетях спортсмена, которые в союзе расценили как поддержку СВО.

«Настоящим письмом уведомляем вас, что в связи с вышеупомянутыми сообщениями вы не отвечаете требованиям нейтральности в соответствии со статьей 6 и приложением 1 к Специальным правилам. Следовательно, с 1 июня 2023 года вы не имеете права принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI», — говорится в тексте.

Напомним, что Обыденнов является трехкратным чемпионом мира по паравелоспорту.

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