Международный союз пятиборья создал комиссию по допуску россиян и белорусов

Президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн объявил о создании комиссии из пяти человек, которая будет определять, какие российские и белорусские спортсмены соответствуют критериям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Комиссия также определит сроки возвращения россиян и белорусов на старты.

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Шорманн выразил удовлетворение назначенными членами экспертной комиссии, которые обладают высокой квалификацией и объективностью, и привносят широкий спектр знаний в решение этой сложной задачи.