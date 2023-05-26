Международный союз пятиборья создал комиссию по допуску россиян и белорусов
Президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн объявил о создании комиссии из пяти человек, которая будет определять, какие российские и белорусские спортсмены соответствуют критериям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Комиссия также определит сроки возвращения россиян и белорусов на старты.
Шорманн выразил удовлетворение назначенными членами экспертной комиссии, которые обладают высокой квалификацией и объективностью, и привносят широкий спектр знаний в решение этой сложной задачи.
Комиссия обеспечит тщательное рассмотрение и оценку всех заявок нейтральных спортсменов на основе критериев, согласованных с МОК. Комиссия возглавляется Айей Медани из Египта, а также включает Ану Рут Орельяну из Гватемалы, Пак Сонджу из Южной Кореи, Нишанте Пиясену из Шри-Ланки и Харальда Верваеке из Бельгии.