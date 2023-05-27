Фехтовальщик Даниленко отказался выступать в нейтральном статусе

«Несправедливо, что одних пускают, других – нет, вносят раздор в команду. Считаю, это неправильно, даже несмотря на то что у меня есть допуск. Фактически мы должны отказаться от Родины, на таких условиях это недопустимо», – приводит слова Даниленко ТАСС.