Фехтовальщик Даниленко отказался выступать в нейтральном статусе

Фехтовальщик Даниленко отказался выступать в международных турнирах в нейтральном статусе
Российский саблист Дмитрий Даниленко отказался выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом рассказал сам спортсмен на турнире «Московская сабля».
Ранее Даниленко вошёл в список 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус для участия в турнирах под своей эгидой.
«Несправедливо, что одних пускают, других – нет, вносят раздор в команду. Считаю, это неправильно, даже несмотря на то что у меня есть допуск. Фактически мы должны отказаться от Родины, на таких условиях это недопустимо», – приводит слова Даниленко ТАСС.
В марте FIE приняла решение допустить россиян и белорусов до турниров под своей эгидой.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян до соревнований под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Отмечалось, что вернуться на международную арену смогут выступающие в индивидуальных видах спорта атлеты, позиция которых по специальной военной операции будет подходить под необходимые критерии.