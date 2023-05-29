Параолимпиец Обыденнов прокомментировал свое отстранение от международных стартов

— Я был на сборах, мне пришло письмо на личный почтовый ящик в Сети. А перед этим Паралимпийский комитет не делал заявку о моем участии на международных соревнованиях. По поводу моего отстранения объяснения были такие: «за вашу фразу «победа будет за нами». А я только в основном ретвитил публикации с официальных аккаунтов в поддержку России.



Я специально не удалял аккаунты в соцсетях. Нам пытаются навязать повестку. А я принял для себя решение — буду играть по их правилам, но на своих условиях. Продвигать нашу повестку через их институты, что им не понравилось. Меня забанили одним из первых, — сказал Обыденнов.