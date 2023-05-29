Параолимпиец Обыденнов прокомментировал свое отстранение от международных стартов

«Решил продвигать нашу повестку, им не понравилось». Параолимпиец Обыденнов — об отстранении от международных стартов
Рекордсмен мира по паравелоспорту на треке Алексей Обыденнов в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» рассказал об общении с Международным союзом велосипедистов (UCI) в вопросе допуска на соревнованиях под эгидой UCI.
В начале мая UCI сообщил, что готов с 1 июня допускать россиян до крупнейших соревнований под своей эгидой на условиях рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсмены будут подавать индивидуальную заявку и в случае одобрения выступать в нейтральном статусе.
— Я был на сборах, мне пришло письмо на личный почтовый ящик в Сети. А перед этим Паралимпийский комитет не делал заявку о моем участии на международных соревнованиях. По поводу моего отстранения объяснения были такие: «за вашу фразу «победа будет за нами». А я только в основном ретвитил публикации с официальных аккаунтов в поддержку России.
Я специально не удалял аккаунты в соцсетях. Нам пытаются навязать повестку. А я принял для себя решение — буду играть по их правилам, но на своих условиях. Продвигать нашу повестку через их институты, что им не понравилось. Меня забанили одним из первых, — сказал Обыденнов.
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«Решил продвигать нашу повестку, им не понравилось». Параолимпиец Обыденнов — об отстранении от международных стартов