Российские спортсмены выбыли из борьбы за медали в третий день ЧМ по тхэквондо

Представительница России Елизавета Рядинская не смогла побороться за медали на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в Баку.

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В поединке 1/32 финала в весовой категории до 49 кг она проиграла спортсменке из Турции Мерве Динчел.

Российский боец Рафаэл Камалов в 1/32 финала уступил итальянцу Роберто Ботте в весовой категории до 87 кг. Итальянец вышел в следующий раунд в результате дисквалификации соперника.