Тарасова ответила на призыв Винер отказаться от Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на призыв президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер отказаться от участия в Олимпийских играх. Ее слова приводит РИА Новости.

© Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Отказываться ни от чего не нужно. Делать свои соревнования — это очень хорошо, но восстановить прежние — будет замечательно», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что нужно проводить альтернативные соревнования при отсутствии других возможностей.

30 мая Винер в интервью РИА Новости заявила, что российские спортсмены могут отказаться от участия в Олимпийских играх. По ее мнению, в стране можно провести альтернативные соревнования.