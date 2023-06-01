Российская велогонщица Дронова выступит на женском «Тур де Франс»
Российская велогонщица Тамара Дронова выступит на женском «Тур де Франс» после чемпионата России, сообщил спортивный директор команды Israel Premier Tech Roland, за которую выступает россиянка, Сергей Климов.
Дронова в среду победила на первом этапе «Вуэльты Андалусии».
— Тамара поедет на чемпионат России, где выступит в индивидуальной и групповой гонках. Затем поедет на «Тур де Франс», — сообщил Климов «Матч ТВ».
Женский «Тур де Франс» пройдет с 23 по 30 июля. Чемпионат России состоится июне в Крылатском.
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