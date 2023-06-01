Олимпийский чемпион рассказал о помогших завоевать золото трусах

Олимпийский чемпион в прыжках на батуте белорус Иван Литвинович рассказал о талисмане, который помог ему завоевать золото Игр-2020. Его слова приводит РИА Новости.

«Мама меня накрутила, что от сглаза должны быть трусы с красной резиночкой. На Олимпиаде я так выступал, помогло», — поделился спортсмен.

Литвинович добавил, что раньше у него была еще игрушка-талисман в виде полярного медведя, но потом потерялась.

На Играх в Токио Литвинович стал лучшим в индивидуальных соревнованиях. Также в его активе победа на чемпионате мира в командном зачете и серебро — в личном.

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