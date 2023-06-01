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Олимпийский чемпион рассказал о помогших завоевать золото трусах

Олимпийский чемпион в прыжках на батуте белорус Иван Литвинович рассказал о талисмане, который помог ему завоевать золото Игр-2020. Его слова приводит РИА Новости.

Олимпийский чемпион рассказал о помогших завоевать золото трусах
© globallookpress.com

«Мама меня накрутила, что от сглаза должны быть трусы с красной резиночкой. На Олимпиаде я так выступал, помогло», — поделился спортсмен.

Литвинович добавил, что раньше у него была еще игрушка-талисман в виде полярного медведя, но потом потерялась.

На Играх в Токио Литвинович стал лучшим в индивидуальных соревнованиях. Также в его активе победа на чемпионате мира в командном зачете и серебро — в личном.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что у нее были странные ритуалы во время спортивной карьеры.

«Я просыпалась — мне надо было встать с левой ноги. На лед я тоже с левой ноги всегда вставала. Были всякие разные сумасшедшие суеверия. На чемпионате мира я все сделала наоборот — и выиграла его», — отметила она.

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