Штаб-квартира Ассоциации федераций шашек стран ШОС и БРИКС будет находиться в Уфе

"10 июня в Уфе в рамках первого международного турнира стран ШОС и БРИКС состоится подписание соглашения, - сказал Черток. - Мы создаем общий орган управления, свой сайт и календарь соревнований. Я бы не назвал это альтернативой Всемирной федерации шашек, потому что пока мы не претендуем на проведение чемпионатов мира. Напротив, мы создаем ассоциацию, которая при благоприятном развитии событий могла бы войти в международную федерацию".

Вместе с тем собеседник агентства не скрывает, что создание ассоциации откроет дверь для участия в международных турнирах российским и белорусским спортсменам, которые уже больше года лишены возможности выступать за границей в связи с санкциями Всемирной федерации шашек (FMJD). "Конечно, им не нравится, что мы планируем соревноваться под своими флагами и со своими гимнами, но думаю, что никаких санкций в отношении игроков за участие в турнирах ассоциации не последует", - заверил вице-президент Федерации шашек России.