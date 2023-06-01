Гимнастка Листунова заявила, что будет до последнего ждать допуск на международные старты
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова готова до последнего ждать, пока Международная федерация гимнастики (FIG) допустит спортсменов до стартов. Об этом спортсменка заявила ТАСС в четверг на Международном форуме юных олимпийцев.
"Мы ждали совета FIG, я была на тренировке, когда все это было. Это был мой день рождения, подарка не сделали. Но это не от меня зависит, не мне решать. Обидно, уже не раз такое - ждешь, и переносят, ждешь, и переносят. Надежда умирает последней - до последнего будем ждать", - рассказала гимнастка.
"Сейчас в приоритете наши внутренние старты - Кубок и чемпионат России, в прошлом году была Спартакиада сильнейших. Стараюсь поддерживать себя в форме, шлифовать программы, чтобы в любой момент быть готовой".
12 мая стало известно, что исполком FIG отложил рассмотрение вопроса о допуске атлетов из России и Белоруссии на июль. Президент организации Моринари Ватанабе отметил, что выработанные условия допуска будут соответствовать рекомендациями Международного олимпийского комитета
Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Сочи с 28 августа по 3 сентября.
Листуновой 17 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Спортсменка является победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.