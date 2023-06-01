Гимнастка Листунова заявила, что будет до последнего ждать допуск на международные старты

"Мы ждали совета FIG, я была на тренировке, когда все это было. Это был мой день рождения, подарка не сделали. Но это не от меня зависит, не мне решать. Обидно, уже не раз такое - ждешь, и переносят, ждешь, и переносят. Надежда умирает последней - до последнего будем ждать", - рассказала гимнастка.