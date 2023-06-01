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Россиянка Адебайо завоевала бронзу чемпионата мира по тхэквондо в категории свыше 73 кг

Российская тхэквондистка Кристина Адебайо в четверг уступила в полуфинале чемпионата мира в весовой категории свыше 73 кг и гарантировала бронзовую медаль соревнований. Турнир проходит в Баку.

Россиянка Адебайо завоевала бронзу чемпионата мира по тхэквондо в категории свыше 73 кг
© РИА Новости

Россиянка проиграла представительнице Турции Нафии Куш со счетом 1-2 (0:5, 12:5, 1:6). На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место, поэтому Адебайо автоматически завоевала бронзу. Вторым бронзовым призером стала британка Бьянка Кук, в полуфинале уступившая представительнице Узбекистана Светлане Осиповой. Куш и Осипова встретятся в финальном поединке.

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