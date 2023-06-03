В Федерации велосипедного спорта РФ выступили против участия Яковлева в Играх-2024

«Миша Яковлев у нас уехал в Израиль. Мы были против этого перехода. Мы не можем заблокировать его переход? Мы можем заблокировать ему возможность выступления на Олимпийских играх. Мы против.



Олимпийский комитет России нас поддержал. Мы надеемся получить компенсацию за уход Яковлева. Написали запрос в федерацию Израиля. Никакого ответа не последовало», — приводит слова Кучерявого «Матч ТВ».