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Сменившему спортивное гражданство велогонщику хотят заблокировать участие на Олимпиаде

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что в организации выступают против участия сменившего спортивное гражданство Михаила Яковлева на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В Федерации велосипедного спорта РФ выступили против участия Яковлева в Играх-2024
© Газета.Ru

22-летний спортсмен уже выступает за Израиль.

«Миша Яковлев у нас уехал в Израиль. Мы были против этого перехода. Мы не можем заблокировать его переход? Мы можем заблокировать ему возможность выступления на Олимпийских играх. Мы против.

Олимпийский комитет России нас поддержал. Мы надеемся получить компенсацию за уход Яковлева. Написали запрос в федерацию Израиля. Никакого ответа не последовало», — приводит слова Кучерявого «Матч ТВ».

Яковлев завоевал бронзовую медаль в личном спринте на последнем чемпионате Европы. Также он выигрывал бронзу в кейрине на чемпионате мира — 2021.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация не получала приглашения от Олимпийского совета Азии принять участие в Азиатских играх.

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