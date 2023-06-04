Путин поприветствовал участников Кубка президента РФ по самбо
Глава России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Кубка президента РФ по самбо. Документ опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что в самбо сочетаются лучшие практики национальных боевых искусств.
Этот вид спорта, уточнил президент, воспитывает в людях «высокие морально-волевые, нравственные качества», а также стойкость, самодисциплину.
Глава России заметил, что в настоящее время самбо постепенно распространяется по планете. Он добавил, что у этого вида единоборств появляется все больше поклонников.
Соревнования, выразил уверенность Путин, станут важным событием, послужат сбережению творческого наследия знаменитых самбистов прошлого.
Напомним, что самбо (самозащита без оружия) разработали в 1920-1930 годах на основе борьбы, дзюдо, джиу-джитсу Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков, Иван Солоневич и Виктор Спиридонов.
Международный олимпийский комитет признал самбо олимпийским видом спорта 20 июля 2021 года, накануне Игр-2020.