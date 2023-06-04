Путин поприветствовал участников Кубка президента РФ по самбо

Этот вид спорта, уточнил президент, воспитывает в людях «высокие морально-волевые, нравственные качества», а также стойкость, самодисциплину.

Глава России заметил, что в настоящее время самбо постепенно распространяется по планете. Он добавил, что у этого вида единоборств появляется все больше поклонников.