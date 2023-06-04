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Путин поприветствовал участников Кубка президента РФ по самбо

Глава России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Кубка президента РФ по самбо. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин поприветствовал участников Кубка президента РФ по самбо
© РИА Новости

Путин отметил, что в самбо сочетаются лучшие практики национальных боевых искусств.

Этот вид спорта, уточнил президент, воспитывает в людях «высокие морально-волевые, нравственные качества», а также стойкость, самодисциплину.

Глава России заметил, что в настоящее время самбо постепенно распространяется по планете. Он добавил, что у этого вида единоборств появляется все больше поклонников.

Соревнования, выразил уверенность Путин, станут важным событием, послужат сбережению творческого наследия знаменитых самбистов прошлого.

Напомним, что самбо (самозащита без оружия) разработали в 1920-1930 годах на основе борьбы, дзюдо, джиу-джитсу Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков, Иван Солоневич и Виктор Спиридонов.

Международный олимпийский комитет признал самбо олимпийским видом спорта 20 июля 2021 года, накануне Игр-2020.

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