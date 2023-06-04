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Россиянка Минина завоевала бронзу в ЧМ по тхэквондо

Россиянка Татьяна Минина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Это уже пятая награда россиян, передает «Спорт-Экспресс».

Россиянка Минина завоевала бронзу в ЧМ по тхэквондо
© РИА Новости

В полуфинале Минина уступила иранке Нахид Кияничандех.

Накануне победу одержала Лилия Хузина, одолевшая в финале бразильянку Каролин Сантос. Лилия получила золотую медаль в категории до 62 кг.

Кроме того, бронзу завоевал россиянин Кадырбек Дауров. В категории до 74 кг он дошёл до полуфинала, где уступил сербу Стефану Такову.

До этого третье место на пьедестале заняли российские спортсменки Кристина Адебайо (категория свыше 73 кг) и Полина Хан ( до 73 кг).

Заключительный соревновательный день чемпионата мира прошел в Баку сегодня. Россияне выступали в нейтральном статусе.

Ранее на чемпионате мира по дзюдо россиянин Арман Адамян завоевал титул в весовой категории до 100 кг, а Инал Тасоев стал вторым в весе свыше 100 кг.

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