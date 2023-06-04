Россиянка Минина завоевала бронзу в ЧМ по тхэквондо

Россиянка Татьяна Минина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Это уже пятая награда россиян, передает «Спорт-Экспресс».

В полуфинале Минина уступила иранке Нахид Кияничандех.

Накануне победу одержала Лилия Хузина, одолевшая в финале бразильянку Каролин Сантос. Лилия получила золотую медаль в категории до 62 кг.

Кроме того, бронзу завоевал россиянин Кадырбек Дауров. В категории до 74 кг он дошёл до полуфинала, где уступил сербу Стефану Такову.

До этого третье место на пьедестале заняли российские спортсменки Кристина Адебайо (категория свыше 73 кг) и Полина Хан ( до 73 кг).

Заключительный соревновательный день чемпионата мира прошел в Баку сегодня. Россияне выступали в нейтральном статусе.