Россиянка Минина завоевала бронзу в ЧМ по тхэквондо
Россиянка Татьяна Минина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Это уже пятая награда россиян, передает «Спорт-Экспресс».
В полуфинале Минина уступила иранке Нахид Кияничандех.
Накануне победу одержала Лилия Хузина, одолевшая в финале бразильянку Каролин Сантос. Лилия получила золотую медаль в категории до 62 кг.
Кроме того, бронзу завоевал россиянин Кадырбек Дауров. В категории до 74 кг он дошёл до полуфинала, где уступил сербу Стефану Такову.
До этого третье место на пьедестале заняли российские спортсменки Кристина Адебайо (категория свыше 73 кг) и Полина Хан ( до 73 кг).
Заключительный соревновательный день чемпионата мира прошел в Баку сегодня. Россияне выступали в нейтральном статусе.
Ранее на чемпионате мира по дзюдо россиянин Арман Адамян завоевал титул в весовой категории до 100 кг, а Инал Тасоев стал вторым в весе свыше 100 кг.