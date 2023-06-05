Отец Лаптева рассказал, что велосипедиста отстранили из-за активности в социальных сетях

"Я считаю санкции в отношении Савелия каким-то недоразумением, - сказал Лаптев-старший. - 2 июня он участвовал в соревнованиях в Италии, и после гонки ему пришло письмо из UCI, в котором сообщалось, что UCI обладает информацией о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации. Савелий уже отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения. Я не пойму, как это могло произойти, наверное, его аккаунт взломали".