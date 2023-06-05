$80.88-0.0987.10+0.52

Щербакова, Трусова и Коляда не вошли в состав сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Игр 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова, серебряный призёр пекинской Олимпиады Александра Трусова и чемпион России Михаил Коляда не вошли в состав сборной России на будущий сезон, сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ.

Щербакова, Трусова и Коляда не вошли в состав сборной России на следующий сезон
© Чемпионат.com

Спортсменок нет в обновлённых списках кандидатов в национальную команду на сезон-2023/2024.

Напомним, Александра Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр (2022), бронзовым призёром чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы (2020, 2022).

Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021) и двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022), а также трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Михаил Коляда является бронзовым призёром Чемпионата мира (2018) и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы (2017, 2018).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий