Тренер сборной России назвал выступление тхэквондисток одним из лучших на чемпионатах мира

"Что касается женщин, то у них было одно из лучших выступлений команды в целом на чемпионатах мира. Спустя 10 лет была выиграна еще одна золотая медаль, в 2013 году у нас было золото и серебро, а сейчас - золото и три серебра. В неофициальном зачете наша женская команда заняла третье место на чемпионате мира. Нужно признать, что последние годы у нас успешно выступала мужская команда, а женская не дотягивала до их уровня. В текущих условиях я бы оценил выступление наших женщин на пятерку по пятибалльной системе", - сказал Иванов.