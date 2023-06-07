Ростовский спортсмен готовится сдвинуть 600 тонн, для установления мирового рекорда
Ростовский спортсмен Тимофей Поталов готовится установить новый мировой рекорд. В прошлом году он уже стал самым сильным человеком в мире, сдвинув сцепку из пяти вагонов общим весом 402 тонны, его новая цель — сдвинуть цепь из семи вагонов весом 600 тонн, написал он на своей странице в соцсети.
Для того чтобы поставить новый мировой рекорд спортсмену необходимо много тренироваться. Видео последней тренировки он разместил в социальных сетях.
«Я это сделал. Две электрички. Вес приближается к 500 тоннам», - делится спортсмен.