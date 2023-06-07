Тхэквондистам из РФ запретили ассоциировать медали ЧМ со своей страной

Представителям России запрещено ассоциировать успехи на чемпионате мира по тхэквондо в Баку со своей страной. Об этом ТАСС в среду рассказала Лилия Хузина, которая на турнире завоевала золотую медаль.

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"По приезде в Россию медали чемпионата мира мы не должны ассоциировать с национальной атрибутикой - флагом, гимном", - сказала Хузина, отметив, что это касается и публикаций в соцсетях.

"Нельзя, чтобы на фоне были флаг или даже форма с атрибутикой страны", - пояснила она. Спортсменка ранее сообщила, что на чемпионате мира спортсменам из России было запрещено демонстрировать талисманы в виде медведя или матрешки, потому что они ассоциируются со страной.

Российские тхэквондисты на чемпионате мира выступали в нейтральном статусе. Также они завоевали четыре бронзы, их принесли Татьяна Минина (в весовой категории до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг) и Кадырбеч Дауров (до 74 кг).

Хузина пояснила, что такие ограничения не закреплены документально. "Я ничего не подписывала, мне просто на словах сказали, чего делать нельзя, - отметила чемпионка мира. - Старалась спокойно к этому относиться. Главное, что задача выполнена".