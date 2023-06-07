Россиянин выиграл Открытый чемпионат Азии и Океании по самбо среди незрячих

Российский самбист Руденко стал победителем ОЧАиО по самбо среди незрячих
Российский самбист Дмитрий Руденко стал победителем Открытого чемпионата Азии и Океании (ОЧАиО) в весе до 79 килограмм в классе SVI-1 (тотально слепые).
Россиянин в решающей схватке одолел представителя Таджикистана Шохруха Назарова.
Стоит отметить, что Руденко выступал под флагом Международной федерации самбо (ФИАС). Руденко получил путевку на Всемирные игры боевых искусств 2023 года. Соревнования пройдут в Саудовской Аравии.
В рамках чемпионата Азии и Океании прошли первые международные соревнования среди незрячих и слабовидящих.
Чемпионат Азии и Океании, генеральным партнером которого является компания «Роснефть», проходит в Астане с 7 по 11 июня.
Ранее самбо официально вошло в программу Всемирных игр, которые пройдут в 2025 году в китайском Чэнду.
Соответствующее решение было принято на Генеральной ассамблее Международной ассоциации всемирных игр (IWGA), которая прошла в Мадриде.