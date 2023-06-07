Российские гребцы допущены до ЧМ в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) решил допустить некоторых российских и белорусских атлетов до участия в международных соревнованиях. Однако выступать они будут в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Rowing.

В заявлении говорится, что допуск спортсменов будет определять ряд критерий, включая проверку биографических данных, «чтобы убедиться в непричастности к военным действиям на Украине или их поддержке, а также усиленный процесс антидопингового контроля».