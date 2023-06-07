Российские гребцы допущены до ЧМ в нейтральном статусе

Международная федерация гребного спорта допустила россиян до участия в соревнованиях
Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) решил допустить некоторых российских и белорусских атлетов до участия в международных соревнованиях. Однако выступать они будут в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Rowing.
В заявлении говорится, что допуск спортсменов будет определять ряд критерий, включая проверку биографических данных, «чтобы убедиться в непричастности к военным действиям на Украине или их поддержке, а также усиленный процесс антидопингового контроля».
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова не включены в состав сборной России на следующий сезон.
В опубликованный Министерством спорта России список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24 у женщин вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.