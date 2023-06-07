На чемпионат мира планируют допустить мизерное количество российских гребцов

"Сейчас будем обсуждать этот вопрос с тренерским составом и участвующими в подготовке спортсменов организациями, а потом будем принимать решение. Получается, что на соревнованиях могут выступить один-два спортсмена, к которым предъявляются жесткие требования, также пока непонятно, как будет регламентировано их присутствие на чемпионате мира, кто может сопровождать наших гребцов. Небольшое окошечко открылось, только единицы могут участвовать в чемпионате мира. Окончательное решение по участию будет приниматься тренерским штабом и спортсменами, которые сами должны определиться, готовы ли участвовать в этой истории", - добавил собеседник ТАСС.