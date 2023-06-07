Свирин: на чемпионат мира планируют допустить мизерное количество российских гребцов
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) намерена допустить на предолимпийский чемпионат мира мизерное количество российских гребцов, что ставит под вопрос целесообразность их участия в этом турнире. Об этом ТАСС сообщил в среду президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
Исполком World Rowing в среду принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.
"Мы находились в режиме ожидания решения исполкома, потому что давно вели диалог с международной федерацией, - заявил Свирин. - Но сейчас мы видим, что нам дают возможность заявить мизерное количество спортсменов. На чемпионате и молодежном первенстве мира мы можем заявить одиночки и двойки без рулевого, а у основы есть еще неолимпийский класс - одиночка легкого веса. У юношей и девушек до 19 лет представительство будет побольше, но крупных классов все равно нет - ни четверок, ни восьмерок парных".
"Сейчас будем обсуждать этот вопрос с тренерским составом и участвующими в подготовке спортсменов организациями, а потом будем принимать решение. Получается, что на соревнованиях могут выступить один-два спортсмена, к которым предъявляются жесткие требования, также пока непонятно, как будет регламентировано их присутствие на чемпионате мира, кто может сопровождать наших гребцов. Небольшое окошечко открылось, только единицы могут участвовать в чемпионате мира. Окончательное решение по участию будет приниматься тренерским штабом и спортсменами, которые сами должны определиться, готовы ли участвовать в этой истории", - добавил собеседник ТАСС.
Допуск спортсменов будет определяться рядом критериев, включая проверку биографических данных, чтобы убедиться в непричастности к СВО или ее поддержке, а также усиленный процесс антидопингового контроля.
Спортсмены будут допущены до соревнований с принципом "абсолютного нейтралитета", включая отсутствие флагов, гимна, униформы и эмблем. Спортсмены, связанные с вооруженными силами или публично поддержавшие специальную военную операцию, будут исключены. Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира по академической гребле в Белграде, молодежном чемпионате мира по академической гребле в Пловдиве, чемпионате мира по гребле среди спортсменов до 19 лет в Париже и чемпионате мира по прибрежной гребле в итальянской Барлетте.