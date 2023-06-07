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Чемпионка Олимпиады Лебедева призвала разрешить россиянам выступать под нейтральным флагом

Российские спортсмены должны иметь возможность выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, хотя сама ситуация с отстранением является недопустимой. Такое мнение высказала ТАСС в среду олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева.

Чемпионка Олимпиады призвала разрешить россиянам выступать под нейтральным флагом
© РИА Новости

"Мое мнение, что нашим спортсменам стоит выступать под нейтральным флагом, - сказала Лебедева. - Другое дело, что российских легкоатлетов даже на таких условиях пока не допускают до международных стартов. Эта тема очень стара, те же легкоатлеты еще в 2017 году выступали в нейтральном статусе, но даже зарубежные комментаторы во время соревнований говорили, что это спортсмены из России. Поэтому считаю возможным выступление под нейтральным флагом, но сама ситуация, в которой российские атлеты оказались, конечно, недопустима".

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Несмотря на то что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в марте вернула себе членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), российские спортсмены пока не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, поскольку в марте 2022 года совет организации принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в германском Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. В ноябре World Athletics продлила отстранение спортсменов из этих стран до особого распоряжения.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Лебедева, выступавшая как в прыжках в длину, так и в тройном прыжке, является трехкратной чемпионкой мира, в ее активе также, помимо золотой, серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр.

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