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Иностранный олимпийский чемпион призвал россиян выступать под нейтральным флагом

Олимпийский чемпион Барселоны-1992 по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор призвал россиян выступать под нейтральным флагом. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный олимпийский чемпион призвал россиян выступать под нейтральным флагом
© Lenta.ru

«Если есть возможность, надо соревноваться, показывать свои силы, свои возможности, свой талант. Ведь молодость уходит», — заявил иностранный спортсмен.

Он подчеркнул, что чувствовал бы себя по-другому, выступая с флагом и гимном Кубы. При этом Сотомайор добавил, что прежде всего спортсмен представляет себя.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Сотомайор — действующий рекордсмен мира с 8 сентября 1988 года. Также на его счету две победы на чемпионатах мира.

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