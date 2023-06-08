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Российские велосипедисты Казаков и Шичкин допущены до участия в международных стартах

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил выступать на международных стартах в нейтральном статусе российским велосипедистам Даниилу Казакову и Власу Шичкину. Об этом ТАСС сообщили в четверг в UCI.

Российские велосипедисты Казаков и Шичкин допущены до участия в международных стартах
© РИА Новости

Казаков и Шичкин с 7 июня получили право выступать в нейтральном статусе на этапах Кубка мира, чемпионатах и первенствах мира и Европы. Спортсмены будут выступать без флага своей страны до тех пор, пока действуют специальные правила, выработанные UCI в отношении россиян и белорусов. Атлеты также имеют возможность выступать в составе команд в отдельных дисциплинах на этапах Кубка мира.

Ранее UCI разрешил выступать на международных стартах в нейтральном статусе россиянам Глебу Сырице, Алексею Медведеву, Тамаре Дроновой, Алене Иванченко и Дарье Ермолиной.

Объединенный чемпионат и первенство мира по велоспорту пройдут с 3 по 13 августа в Шотландии.

Казакову 18 лет, он является победителем юношеского первенства России 2021 года в командной шоссейной гонке. 1 июня на Гран-при Санкт-Петербурга Казаков стал первым в командной гонке преследования на треке. 21-летний Шичкин является обладателем двух золотых наград юниорских первенств Европы в велогонках на треке.

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