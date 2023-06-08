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Самбистка укусила соперницу на первенстве России

Самбистка укусила соперницу на первенстве России до 14 лет, которое проходит в Кстово (Нижегородская область).

Самбистка укусила соперницу на первенстве России
© РИА Новости

Об инциденте сообщила пресс служба Всероссийской федерации самбо в Telegram канале. Имена спортсменок не уточняются.

— День только начался, а у нас свои небольшие сенсации.

Самбистка укусила за икру свою соперницу, мы такого не помним с финала чемпионата мира 2021 года в Ташкенте, когда представитель Узбекистана через самбовку прокусил спину нашему Никите Клецкову, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсменка, совершившая укус, снимается с соревнования.

Первенство России проходит с 5 по 10 июня.

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