Самбистка укусила соперницу на первенстве России

— День только начался, а у нас свои небольшие сенсации.



Самбистка укусила за икру свою соперницу, мы такого не помним с финала чемпионата мира 2021 года в Ташкенте, когда представитель Узбекистана через самбовку прокусил спину нашему Никите Клецкову, — говорится в сообщении.