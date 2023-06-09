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Глава МОК поблагодарил Макрона за поддержку россиян на Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку участия россиян в Олимпийских играх. Об этом сообщается на сайте МОК.

Вечером 8 июня Макрон принял Баха в Елисейском дворце. Они обсудили организацию Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, и участие в ОИ российских и белорусских спортсменов.

«Президент Томас Бах поблагодарил президента Эммануэля Макрона за недавнее заявление, сделанное на саммите G7 в Хиросиме в Япония, относительно автономии спорта и условий участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами», - заявили в МОК.

Макрон высказался в пользу участия россиян и белорусов в Играх и «это заявление соответствует рекомендациям МОК», подчеркнули в комитете.

Бах и Макрон подтвердили, что решение об участии спортсменов из этих стран в ОИ-2024 «будет принято МОК в установленном порядке и что они продолжат сотрудничество в этом отношении».

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

Ранее в МОК предложили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

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