Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку участия россиян в Олимпийских играх. Об этом сообщается на сайте МОК.

Вечером 8 июня Макрон принял Баха в Елисейском дворце. Они обсудили организацию Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, и участие в ОИ российских и белорусских спортсменов.

«Президент Томас Бах поблагодарил президента Эммануэля Макрона за недавнее заявление, сделанное на саммите G7 в Хиросиме в Япония, относительно автономии спорта и условий участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами», - заявили в МОК.

Макрон высказался в пользу участия россиян и белорусов в Играх и «это заявление соответствует рекомендациям МОК», подчеркнули в комитете.

Бах и Макрон подтвердили, что решение об участии спортсменов из этих стран в ОИ-2024 «будет принято МОК в установленном порядке и что они продолжат сотрудничество в этом отношении».