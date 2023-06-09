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Международная федерация дзюдо присудила золотую медаль чемпионата мира россиянину Тасоеву

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о присуждении золотой медали чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба IJF.

Международная федерация дзюдо присудила золотую медаль ЧМ россиянину Тасоеву
© РИА Новости

В финальной схватке чемпионата мира, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в контратаке смог применить прием, который привел к падению соперника. Судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.

"После тщательного экспертного анализа IJF сделала вывод, что за атаку Тасоеву могла быть присуждена оценка. Поэтому IJF объявила обоих спортсменов победителями соревнований и присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки", - говорится в заявлении IJF.

Чемпионат мира проходил в Дохе. Российские дзюдоисты выступали на нем в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. После решения IJF в активе российских спортсменов стало две золотые медали, первую завоевал Арман Адамян в весовой категории до 100 кг.

Тасоеву 25 лет, он является чемпионом Европы 2021 года, серебряным призером европейского первенства 2020 года. Он шесть раз одерживал победы на этапах турниров Большого шлема и Гран-при.

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