Международная федерация дзюдо присудила золотую медаль ЧМ россиянину Тасоеву

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о присуждении золотой медали чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба IJF.

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В финальной схватке чемпионата мира, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в контратаке смог применить прием, который привел к падению соперника. Судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.

"После тщательного экспертного анализа IJF сделала вывод, что за атаку Тасоеву могла быть присуждена оценка. Поэтому IJF объявила обоих спортсменов победителями соревнований и присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки", - говорится в заявлении IJF.

Чемпионат мира проходил в Дохе. Российские дзюдоисты выступали на нем в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. После решения IJF в активе российских спортсменов стало две золотые медали, первую завоевал Арман Адамян в весовой категории до 100 кг.