«Я в восторге»: Кирпичникова высказалась после отказа от гражданства РФ

«Я в восторге»: Кирпичникова после отказа от спортивного гражданства РФ
Сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова пообещала выиграть много медалей для Франции, передает агентство AFP. После одобрения смены спортивного гражданства Международной федерацией водных видов спорта и завоевания титула чемпиона Франция на дистанции 400 метров вольным стилем она отметила, что «испытывает восторг» по этому поводу.
Я в восторге, этот первый титул очень важен для меня. Ждала этого очень долго. Надеюсь выступить еще лучше на дистанциях 800 и 1500 метров. Теперь мне легче тренироваться, потому что я мотивирована принять участие в чемпионате мира за Францию. Франция — моя вторая страна, это мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции, — сказала Кирпичникова.
Спортсменка последние четыре года проживает во Франции.
Ранее бывший сотрудник Агентства нацбезопасности Соединенных Штатов Эдвард Сноуден заявил, что не собирался оставаться в России после бегства из США. Он отметил, что РФ должна была стать промежуточной точкой для дальнейшего перемещения в одну из стран Латинской Америки. Он рассказал, что после прилета в московский аэропорт Шереметьево находился в транзитной зоне воздушной гавани 40 дней, пытаясь запросить убежище в различных странах. Некоторые из них опасались последствий со стороны США, другие не могли пообещать гарантий безопасности, уточнил Сноуден. За неимением других вариантов беглый сотрудник АНБ США решил остаться в России.