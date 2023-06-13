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Участие во II Играх стран СНГ на данный момент подтвердили 18 стран

Восемнадцать стран подтвердили участие во II Играх стран СНГ, десять из них не входят в Содружество. Об этом на полях заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Дорохович.

Участие во II Играх стран СНГ на данный момент подтвердили 18 стран
© РИА Новости

"Мы рассчитываем, что конечная цифра будет известна до 4 июля, на текущую дату подтвердили участие 18 стран. Восемь стран СНГ, остальные - не СНГ", - сказал Дорохович, добавив, что количество спортсменов, членов делегаций и представителей команд составит 6 600 человек.

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта, торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа. В середине апреля глава белорусского МИД Сергей Алейник сообщил, что в состязаниях планируют принять участие спортсмены из около полутора десятка стран, не входящих в Содружество. I Игры стран СНГ прошли в 2021 году в Казани.

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