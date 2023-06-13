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Россияне выступят на чемпионате Европы по фехтованию

Россияне выступят на чемпионате Европы по фехтованию в нейтральном статусе. Об этом сообщается в России (ФФР).

Россияне выступят на чемпионате Европы по фехтованию
© Lenta.ru

Всего в турнире примет участие шестеро отечественных спортсменов. На соревнованиях выступят шпажисты Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова, а также саблистки Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова.

Ранее глава ФФР Ильгар Мамедов заявлял, что российские фехтовальщики не будут выступать на международных турнирах из-за условий допуска.

«Мы не собираемся делить нашу команду», — объяснял он.

В марте Международная федерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

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