Россияне выступят на чемпионате Европы по фехтованию в нейтральном статусе. Об этом сообщается в России (ФФР).

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Всего в турнире примет участие шестеро отечественных спортсменов. На соревнованиях выступят шпажисты Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова, а также саблистки Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова.

Ранее глава ФФР Ильгар Мамедов заявлял, что российские фехтовальщики не будут выступать на международных турнирах из-за условий допуска.

«Мы не собираемся делить нашу команду», — объяснял он.