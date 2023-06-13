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Штангист Гаджибеков побил рекорд России в рывке и по сумме двоеборья

Дагестанский штангист Исмаил Гаджибеков во вторник, 13 июня, победил на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг. Кроме того, он установил национальные рекорды в рывке и по сумме двоеборья. Об этом пишет ТАСС.

Штангист Гаджибеков побил рекорд России в рывке и по сумме двоеборья
© соцсети

По данным канала, Гаджибеков показал результат 237 кг (112 кг в рывке + 125 кг в толчке). На втором месте оказался Озал Абдулгамидов из Челябинской области (212 кг по сумме двоеборья), на третьем - Андрей Кучеров из Новосибирской области (211 кг).

Отмечается, что Исмаил Гаджибеков - первый представитель Дагестана, которому удалось установить национальные рекорды в тяжелой атлетике.

В 2021 году спортсмен также занял первое место на Чемпионате России. Таким образом, после победы на турнире в Новом Уренгое, он стал двукратным чемпионом страны.

Президент федерации тяжёлой атлетики Дагестана Саид Абдулаев пожелал Гаджибекову плодотворной работы и выразил надежду, что Исмаил в дальнейшем примет участие в Чемпионате Европы.

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