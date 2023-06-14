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Моисеева: изоляция влияет на уровень российских стартов по прыжкам в воду, состязаться надо с сильнейшими

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева заявила, что изоляция от международного спортивного сообщества сильно влияет на уровень отечественных соревнований.

Тренер Моисеева: изоляция влияет на уровень российских стартов по прыжкам в воду
© Betassist

«Конечно, уровень не повышается, потому что одни и те же ребята соревнуются между собой. Все понимают, что состязаться надо с сильными соперниками.

Я не могу сказать, что наши спортсмены халтурят, работают в унынии. Но всё же конкуренция должна быть не между двумя людьми, а с большим количеством оппонентов. Сложно девочкам, им нужно, чтобы перед ними были более сильные спортсмены, чтобы за ними тянуться.

Те соревнования, которые есть, к примеру, со странами СНГ, дают лишь тонус, позволяют не забыть, что такое состязания. Раньше у них был чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы – это шесть стартов с атлетами мирового уровня. А сейчас этого нет», — приводит слова Моисеевой Metaratings.ru.

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