Тренер Моисеева: изоляция влияет на уровень российских стартов по прыжкам в воду

«Конечно, уровень не повышается, потому что одни и те же ребята соревнуются между собой. Все понимают, что состязаться надо с сильными соперниками.



Я не могу сказать, что наши спортсмены халтурят, работают в унынии. Но всё же конкуренция должна быть не между двумя людьми, а с большим количеством оппонентов. Сложно девочкам, им нужно, чтобы перед ними были более сильные спортсмены, чтобы за ними тянуться.



Те соревнования, которые есть, к примеру, со странами СНГ, дают лишь тонус, позволяют не забыть, что такое состязания. Раньше у них был чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы – это шесть стартов с атлетами мирового уровня. А сейчас этого нет», — приводит слова Моисеевой Metaratings.ru.