Ловчев третий раз подряд выиграл чемпионат России по тяжелой атлетике

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира - 2015 (золото и мировой рекорд). В пробе А спортсмена, взятой на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба Б, вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.